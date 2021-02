Elena Morali, dal paradiso all’inferno: “È tutto uno schifo” (Di martedì 23 febbraio 2021) Elena Morali, al centro del gossip insieme al fidanzato Luigi Favoloso. Le due stories Instagram dell’influencer segnano il passaggio dal paradiso all’inferno Elena Morali (Instagram screenshot)In questa ultima settimana ha fatto molto discutere il gossip che ha visto per protagonisti Elena Morali e Luigi Favoloso. A Live non è la D’Urso si è tanto discusso di questo caso e del presunto tradimento del fidanzato con Paola Caruso, amica dell’influencer. Grazie ad alcune telecamere installate nella casa, Elena è risalita ad un video in cui vede entrare Luigi in casa con una bionda misteriosa. La presunta amante è Paola che in studio da Barbara D’Urso ha chiarito: “Io choccata! Noi siamo amiche e sono andata da lei per ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021), al centro del gossip insieme al fidanzato Luigi Favoloso. Le due stories Instagram dell’influencer segnano il passaggio dal(Instagram screenshot)In questa ultima settimana ha fatto molto discutere il gossip che ha visto per protagonistie Luigi Favoloso. A Live non è la D’Urso si è tanto discusso di questo caso e del presunto tradimento del fidanzato con Paola Caruso, amica dell’influencer. Grazie ad alcune telecamere installate nella casa,è risalita ad un video in cui vede entrare Luigi in casa con una bionda misteriosa. La presunta amante è Paola che in studio da Barbara D’Urso ha chiarito: “Io choccata! Noi siamo amiche e sono andata da lei per ...

