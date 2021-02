Daydreamer, anticipazioni 24 febbraio: Leyla contro Can (Di martedì 23 febbraio 2021) Can e Sanem si sono rivisti, ma le cose tra loro almeno per ora non sono migliorate e potrebbe volerci ancora molto tempo anche a causa dei familiari che si intromettono nella questione come Leyla. Quest'ultima, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda domani 24 febbraio, temendo che la sorella possa stare ancora troppo male a causa di Can, si schiererà contro il giovane e pregherà Sanem di non cadere nuovamente tra le sue braccia. Nel frattempo, Can si confiderà con Emre e gli riferirà di non sopportare la freddezza di Sanem e quest'ultimo lo spingerà ad impegnarsi affinché le cose migliorino. Daydreamer, spoiler 24 febbraio: Emre e Leyla si precipitano alla tenuta Can è tornato nuovamente in città e così Sanem temere di crollare nuovamente. La ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) Can e Sanem si sono rivisti, ma le cose tra loro almeno per ora non sono migliorate e potrebbe volerci ancora molto tempo anche a causa dei familiari che si intromettono nella questione come. Quest'ultima, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 24, temendo che la sorella possa stare ancora troppo male a causa di Can, si schiereràil giovane e pregherà Sanem di non cadere nuovamente tra le sue braccia. Nel frattempo, Can si confiderà con Emre e gli riferirà di non sopportare la freddezza di Sanem e quest'ultimo lo spingerà ad impegnarsi affinché le cose migliorino., spoiler 24: Emre esi precipitano alla tenuta Can è tornato nuovamente in città e così Sanem temere di crollare nuovamente. La ...

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Nuovo scontro tra Can e Sanem. Can lascia Sanem senza parole - #Daydreamer… - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni dall’1 al 5 marzo 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 23 febbraio 2021: la trappola di Aziz - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 febbraio 2021 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni turche: Can non è più innamorato di Sanem -