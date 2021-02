Cos’è accaduto al settore del gioco d’azzardo ai tempi del Covid? (Di martedì 23 febbraio 2021) Negli ultimi anni il Governo in Italia si è proprio concentrato sulla lotta alla ludopatia, mettendo in atto delle misure piuttosto dure e restrittive atte a ridurre il numero di apparecchi elettronici come le slot machine e ad allontanarli dai punti considerati sensibili della città. Oltre a questo si sono imposte misure restrittive per quanto riguarda la promozione e la pubblicità da parte delle aziende di giochi. Ciononostante il gioco d’azzardo ha continuato la sua corsa, registrando numeri elevati un po’ in tutto lo Stivale. Di particolare successo il settore dei giochi online, la versione sicuramente più innovativa del vecchio casinò. L’arrivo dell’epidemia di Covid-19 in Italia ha scombussolato il Paese sotto diversi aspetti, andando sin da subito a colpire duramente diversi settori. Fra i penalizzati di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 febbraio 2021) Negli ultimi anni il Governo in Italia si è proprio concentrato sulla lotta alla ludopatia, mettendo in atto delle misure piuttosto dure e restrittive atte a ridurre il numero di apparecchi elettronici come le slot machine e ad allontanarli dai punti considerati sensibili della città. Oltre a questo si sono imposte misure restrittive per quanto riguarda la promozione e la pubblicità da parte delle aziende di giochi. Ciononostante ilha continuato la sua corsa, registrando numeri elevati un po’ in tutto lo Stivale. Di particolare successo ildei giochi online, la versione sicuramente più innovativa del vecchio casinò. L’arrivo dell’epidemia di-19 in Italia ha scombussolato il Paese sotto diversi aspetti, andando sin da subito a colpire duramente diversi settori. Fra i penalizzati di ...

youwonthateme : RT @gieffepparo: Mi fa incazzare troppo che, come accaduto con Balotelli, Dayane quando viene calpestata non ha la capacità dialettica di r… - Claudia03801379 : Gfvip. Samy che parla con Pier x quello che accaduto ieri sera gli dice qua si parla di dolore non si può azzerare… - __senzaparole__ : RT @gieffepparo: Mi fa incazzare troppo che, come accaduto con Balotelli, Dayane quando viene calpestata non ha la capacità dialettica di r… - gieffepparo : Mi fa incazzare troppo che, come accaduto con Balotelli, Dayane quando viene calpestata non ha la capacità dialetti… - NoCaph_ : ovviamente ogni riferimento a cos e persone è puramente fatto apposta, tutto ciò non è mai accaduto -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è accaduto Sentenza "shock" annulla accertamento da 600.000 Euro Fortune Italia