Coronavirus | sono 824 i nuovi casi in Toscana e 20 i decessi Giani | Mini zone rosse idea efficace e condivisa

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ecco il bollettino della Regione di martedì 23. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggicomplessivamente 983 (31 in più rispetto a ieri)

borghi_claudio : @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Io ho l'abitudine di andare sempre a fonte diretta. Le reazioni avverse ripo… - RegLombardia : #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ????… - borghi_claudio : @OrgoglioItalico @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Non saranno contenti no, ma dipende... la maggior parte dei… - dino_andreani : RT @SignorErnesto: - AlleviLaura : RT @SignorErnesto: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono

la Repubblica

...timore è che i prossimi tamponi potrebbero rivelare qualche altro caso di positività al:...annullato l'allenamento che era previsto quest'oggi al Filadelfia e tutti i calciatori granata...I punti della sanzionetre. Prima cosa, Sky non ha riconosciuto la rimodulazione o il rimborso ... " Sky ha imposto ostacoli onerosi e sproporzionati alla fruizione dello 'Sconto' da ...Nel comune ciociaro, attenzionato da giorni, sono stati registrati troppi casi di variante inglese. Il provvedimento, in vigore dall’una di notte di domani, durerà 14 giorni ...Sono i dati del Public Health Scotland che mostrano un calo tra l’85 e il 94 per cento delle persone ospedalizzate tra chi aveva ricevuto la prima dose di vaccino dopo la quarta settimana dall’immuniz ...