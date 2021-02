Con il numero di marzo - A richiesta il secondo volume de "Il podio dei capolavori": vota la tua auto preferita (Di martedì 23 febbraio 2021) Con il numero di marzo di Quattroruote è disponibile il secondo volume della collana Il podio dei capolavori, un trittico di libri, ognuno di 144 pagine, dedicati alle auto più iconiche del nuovo millennio. Dopo aver esplorato, nella prima uscita, la dimensione della performance in tutte le sue declinazioni, dalle prestazioni assolute alle eccellenze in termini di comportamento e handling, ci siamo dedicati al tema dell'innovazione tecnologica. Un aspetto considerato, com'è ormai inevitabile, in tutte le sue molteplici sfaccettature, che spaziano dall'incremento delle prestazioni dei motori termici ai sistemi di propulsione ibridi fino a quelli completamente elettrici. Contenuti travasati dai progettisti in supercar, ma non solo, ritratte in immagini di alta qualità ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Con ildidi Quattroruote è disponibile ildella collana Ildei, un trittico di libri, ognuno di 144 pagine, dedicati allepiù iconiche del nuovo millennio. Dopo aver esplorato, nella prima uscita, la dimensione della performance in tutte le sue declinazioni, dalle prestazioni assolute alle eccellenze in termini di comportamento e handling, ci siamo dedicati al tema dell'innovazione tecnologica. Un aspetto considerato, com'è ormai inevitabile, in tutte le sue molteplici sfaccettature, che spaziano dall'incremento delle prestazioni dei motori termici ai sistemi di propulsione ibridi fino a quelli completamente elettrici. Contenuti travasati dai progettisti in supercar, ma non solo, ritratte in immagini di alta qualità ...

