Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 18 | 15

(Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 18:05 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA ALTA VELOCITA’ DIRETTISSIMAFIRENZE E’ RALLENTATA PER GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E CAPENA, IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI, I CONVOGLI IN VIAGGIANO SEGNALANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO SI STA IN CODA SU VIA DI VERMICINO PER INCIDENTE TRA VIA SPADOLA E VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE FRASCATI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ED IN INTERNA ALL’ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E CASILINA TRAFFICO SOSTENUTO SULLA NETTUNENSE IN AMBO LE DIREZIONI TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMINO ...