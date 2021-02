Un Posto al Sole, trama 22 febbraio 2021: la scoperta di Michele (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuova settimana Un Posto al Sole puntata 22 febbraio 2021 con nuove importanti rivelazioni e scoperte. Qualcosa che metterà in crisi un matrimonio ma potrebbe salvare dalla prigione un presunto innocente. Il ritorno di Guido e Mariella Un Posto al Sole nuove puntate con ritorni, disastri e scoperte che lasceranno i telespettatori senza parole. Sarà una settimana molto importante e alcune rivelazioni potranno cambiare per sempre il corso delle storie dei nostri protagonisti. Ricordiamo che Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì sempre su Rai Tre e nonostante la variazione di orario, gli ascolti sono sempre sulla cresta dell'onda! Ma andiamo a vedere che cosa sta per succedere tra i corridoi di Palazzo Palladini. Guido e Mariella dopo alcune ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuova settimana Unalpuntata 22con nuove importanti rivelazioni e scoperte. Qualcosa che metterà in crisi un matrimonio ma potrebbe salvare dalla prigione un presunto innocente. Il ritorno di Guido e Mariella Unalnuove puntate con ritorni, disastri e scoperte che lasceranno i telespettatori senza parole. Sarà una settimana molto importante e alcune rivelazioni potranno cambiare per sempre il corso delle storie dei nostri protagonisti. Ricordiamo che Unalva in onda dal lunedì al venerdì sempre su Rai Tre e nonostante la variazione di orario, gli ascolti sono sempre sulla cresta dell'onda! Ma andiamo a vedere che cosa sta per succedere tra i corridoi di Palazzo Palladini. Guido e Mariella dopo alcune ...

nebulizzata : @lauraravetto Mamma mia quanta ipocrisia. Rimango dell’idea che lei abbia abbandonato FI per buttarsi nella Lega p… - PMilvio : Le belle giornate di #sole stanno iniziando a sorgere ?? Gli #alberi si preparano alla fioritura ??tu stai pensando… - rosadineve : @BubuCc3 @pdnetwork @nzingaretti Lasciatelo perdere, gli ex renziani, interessati solo ad un posto al sole sono i p… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 22 AL 26 FEBBRAIO - MarioManca : Un evento storico per i fan di #upas: non solo Franco Boschi e Roberto Ferri reciteranno in maniera più intensiva i… -