Ultim'ora, Ambasciatore italiano morto in un attentato: deceduto anche un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) La notizia è appena arrivata, l'Ambasciatore italiano, Luca Attanasio, è morto in un attentato e con lui ha perso la vita anche un carabiniere: si trovavano in Congo, cos'è successo Ultim'ora, morto l'Ambasciatore italiano in un attentato in Congo: ha perso la vita anche un carabiniere

