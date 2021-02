Toscana, Giani: “Il vaccino copre per nove mesi. Servono più dosi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) FIRENZE – Sulla produzione locale di vaccini contro il Coronavirus il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ci crede. E, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’idea di una filiera produttiva in Toscana, oggi intervenendo su Rainews24 ammette che la questione potrebbe avere senso in un’ottica di lungo periodo. “Fra la gente- afferma il governatore- si ha la percezione che il vaccino sia una volta e questo basterà per sempre. Non è così. Vediamo che ritorna positivo chi aveva una vaccinazione spontanea e individuale perché aveva avuto il Covid a marzo, aprile dell’anno scorso nella prima ondata. Cosa significa? Che il vaccino ha una durata di 8-9 mesi“. Di conseguenza, sottolinea il presidente della Regione, “già ora avremmo bisogno di 120 milioni di dosi di vaccino, perché siamo 60 milioni, ma nei prossimi anni” l’Italia avrà necessità di rifornirsi di un numero altrettanto rilevante di dosi. “Quindi- sostiene- è un mercato che conviene poter strutturare all’interno del nostro Paese. Ci vantiamo sempre dell’eccellenza delle imprese farmaceutiche, ma se sono un’eccellenza è possibile che non riescano a produrre vaccini impostando la produzione a due-tre anni?”. “IL VERO PROBLEMA SONO LE FORNITURE DI VACCINI, DRAGHI INTERCEDA” Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) FIRENZE – Sulla produzione locale di vaccini contro il Coronavirus il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ci crede. E, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’idea di una filiera produttiva in Toscana, oggi intervenendo su Rainews24 ammette che la questione potrebbe avere senso in un’ottica di lungo periodo. “Fra la gente- afferma il governatore- si ha la percezione che il vaccino sia una volta e questo basterà per sempre. Non è così. Vediamo che ritorna positivo chi aveva una vaccinazione spontanea e individuale perché aveva avuto il Covid a marzo, aprile dell’anno scorso nella prima ondata. Cosa significa? Che il vaccino ha una durata di 8-9 mesi“. Di conseguenza, sottolinea il presidente della Regione, “già ora avremmo bisogno di 120 milioni di dosi di vaccino, perché siamo 60 milioni, ma nei prossimi anni” l’Italia avrà necessità di rifornirsi di un numero altrettanto rilevante di dosi. “Quindi- sostiene- è un mercato che conviene poter strutturare all’interno del nostro Paese. Ci vantiamo sempre dell’eccellenza delle imprese farmaceutiche, ma se sono un’eccellenza è possibile che non riescano a produrre vaccini impostando la produzione a due-tre anni?”. “IL VERO PROBLEMA SONO LE FORNITURE DI VACCINI, DRAGHI INTERCEDA”

