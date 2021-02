Suicida giù dal ponte col figlioletto di 18 mesi. Lui salvo per l'abbraccio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tiziana Paolocci La 31enne si è lanciata nel vuoto stringendo il suo piccolo: che ha "solo" un femore rotto Il Trevigiano sconvolto da una nuova tragedia. A distanza di poche ore dalla notizia del padre che ha strangolato il figlio di due anni e poi si è tolto la vita a Castello di Godego, si assiste impotenti a un'altra morte. Una mamma di trentuno anni, di Fanzolo di Vedelago, nella notte tra sabato e domenica si è Suicidata gettandosi da un ponte nel fiume Piave, a Vidor. Con lei anche il figlio di un anno e mezzo, che però si è salvato. Ha prevalso probabilmente il suo istinto di mamma e negli attimi in cui si è lanciata, sopraffatta dal peso della depressione, la donna ha stretto il bambino forte, così forte da riuscire a fare scudo con il suo corpo. E il piccolo in quell'ultimo abbraccio è sopravvissuto a una fine ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tiziana Paolocci La 31enne si è lanciata nel vuoto stringendo il suo piccolo: che ha "solo" un femore rotto Il Trevigiano sconvolto da una nuova tragedia. A distanza di poche ore dalla notizia del padre che ha strangolato il figlio di due anni e poi si è tolto la vita a Castello di Godego, si assiste impotenti a un'altra morte. Una mamma di trentuno anni, di Fanzolo di Vedelago, nella notte tra sabato e domenica si èta gettandosi da unnel fiume Piave, a Vidor. Con lei anche il figlio di un anno e mezzo, che però si è salvato. Ha prevalso probabilmente il suo istinto di mamma e negli attimi in cui si è lanciata, sopraffatta dal peso della depressione, la donna ha stretto il bambino forte, così forte da riuscire a fare scudo con il suo corpo. E il piccolo in quell'ultimoè sopravvissuto a una fine ...

