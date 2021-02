“Stasera una scelta difficilissima” GF Vip | è ufficiale | l’annuncio a pochissimo dalla diretta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancaad una nuovadel ‘Grande Fratello Vip’.Alfonso Signorini condurrà la sua terzultima puntata, visto che lunedì prossimo ci sarà l’attesissima finale. Ed in queste ore è arrivata un’anticipazione clamorosa su ciò che succederà a breve. Innanzitutto un altro concorrente dovrà lasciare per sempre il reality show e al televoto se la stanno giocando Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Difficile ipotizzare chi possa uscireCasa. Ricordiamo che al momento gli unici certi dell’approdo all’atto finale della trasmissione di Canale 5 sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. E nella serata del 22 febbraio ci sarà un momento veramente molto delicato. C’è grande attesa da parte del pubblico, che da quando ha letto il messaggio della redazione del ‘Grande Fratello ...

raicinque : A #NuovoCinemaItalia di @cosimoalema "Zeta – Una storia Hip-Hop" stasera #22febbraio alle 22.05 su #Rai5 un ragazzo… - marcodimaio : Lasciatemi esprimere una grande soddisfazione. Con tenacia abbiamo ottenuto stasera l'approvazione di un emendament… - trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - rosafluo1 : Presentimenti di stasera #tzvip #gfvip #GFVIP - Esce Stefania ?? - La scelta dei finalisti sarà un nome a testa da e…

... 'non èvera amica' Secondo Francesco Oppini , Dayane Mello èvera e proprio stratega e ... difendendo l'attrice: "Oppini mi è scaduto! Rosalinda è l'unica che ha fatto un percorso ...DIRETTA CESENA CARPI: I TESTA A TESTA La diretta di Cesena Carpi ci offriràun derby dell'Emilia - Romagna di discreta tradizione, andiamo allora a dire qualcosa in più ...Carpi è diventata...Manca solo una settimana all'attesissima finale del reality show © Fornito da Rumors.it La 42esima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda stasera lunedì 22 febbraio in prima serata su Canale 5, ...Dopo una settimana di pausa, torna, martedì 23 febbraio alle 21.20, l’appuntamento con l’allegria e il buonumore di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino.