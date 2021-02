S&P, prezzi delle case in calo in Italia nel 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo un 2020 in cui i prezzi delle abitazioni sono cresciuti a ritmo sostenuto, accelerando in molti casi rispetto all’anno precedente, i prezzi delle case in Europa dovrebbero crescere più lentamente nel 2021, in quanto la domanda repressa dalle chiusure dell’anno scorso verrà progressivamente assorbita, con un contestuale peggioramento dell’accessibilità, mentre i livelli di attività economica sono destinati a restare sottotono, secondo un’analisi di S&P Global Ratings. Nel 2020 i prezzi sono stati più dinamici rispetto al 2019 a causa della forte domanda e del peggioramento dell’offerta, nonostante la più grande contrazione economica degli ultimi decenni. “Le misure politiche anti-crisi in Europa sono state probabilmente le più efficaci nel ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo un 2020 in cui iabitazioni sono cresciuti a ritmo sostenuto, accelerando in molti casi rispetto all’anno precedente, iin Europa dovrebbero crescere più lentamente nel, in quanto la domanda repressa dalle chiusure dell’anno scorso verrà progressivamente assorbita, con un contestuale peggioramento dell’accessibilità, mentre i livelli di attività economica sono destinati a restare sottotono, secondo un’analisi di S&P Global Ratings. Nel 2020 isono stati più dinamici rispetto al 2019 a causa della forte domanda e del peggioramento dell’offerta, nonostante la più grande contrazione economica degli ultimi decenni. “Le misure politiche anti-crisi in Europa sono state probabilmente le più efficaci nel ...

