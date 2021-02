Romelu Lukaku, ecco le auto più belle del suo garage (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ottimo gusto, viene da commentare. Tra le auto di Romelu Lukaku ci sono diverse Maserati, visto che il centravanti dell'Inter è un testimonial della casa del Tridente. Alcuni giorni fa, poco prima di lasciare il segno nel derby di Milano, Lukaku ha ricevuto una nuovissima Levante Trofeo, ovvero il SUV più prestazionale della gamma Maserati, con la quale ha anche realizzato un video intitolato Journeys of audacity, a story about determination. «Tutti giocano a football, ma non tutti hanno l’opportunità di diventare i migliori della loro generazione», dice Lukaku percorrendo le vie di Milano mentre il suo profilo si intreccia con le immagini della vettura. «Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi devi avere talento e attitudine», dice ancora il numero nove che poi su Twitter scrive «Il talento è il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ottimo gusto, viene da commentare. Tra ledici sono diverse Maserati, visto che il centravanti dell'Inter è un testimonial della casa del Tridente. Alcuni giorni fa, poco prima di lasciare il segno nel derby di Milano,ha ricevuto una nuovissima Levante Trofeo, ovvero il SUV più prestazionale della gamma Maserati, con la quale ha anche realizzato un video intitolato Journeys of audacity, a story about determination. «Tutti giocano a football, ma non tutti hanno l’opportunità di diventare i migliori della loro generazione», dicepercorrendo le vie di Milano mentre il suo profilo si intreccia con le immagini della vettura. «Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi devi avere talento e attitudine», dice ancora il numero nove che poi su Twitter scrive «Il talento è il ...

