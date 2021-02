Restrizioni Covid, Toti: “C’è bisogno di regole equilibrate” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non credo l’Italia possa vivere di sola repressione. C’è bisogno di regole che vengano vissute come equilibrate dai cittadini”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della trasmissione di Rai 3, Agorà, sottolineando come “le immagini dei tifosi fuori da San Siro così come degli assembramenti ci dimostrano che siamo di fronte ad un Paese dove far rispettare le regole dopo un anno è sempre più complicato”. “Ho detto ai ministri – ha aggiunto – che noi abbiamo sempre agito su zone gialle, arancio e rosse che prevedevano la chiusura di determinate attività. Non si può provare a ragionare invece sulle zone di rischio, con un allentamento o un irrigidimento delle regole? Faccio un esempio: un ristorante che in zona gialla ha 50 coperti e una distanza di 1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non credo l’Italia possa vivere di sola repressione. C’èdiche vengano vissute comedai cittadini”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanninel corso della trasmissione di Rai 3, Agorà, sottolineando come “le immagini dei tifosi fuori da San Siro così come degli assembramenti ci dimostrano che siamo di fronte ad un Paese dove far rispettare ledopo un anno è sempre più complicato”. “Ho detto ai ministri – ha aggiunto – che noi abbiamo sempre agito su zone gialle, arancio e rosse che prevedevano la chiusura di determinate attività. Non si può provare a ragionare invece sulle zone di rischio, con un allentamento o un irrigidimento delle? Faccio un esempio: un ristorante che in zona gialla ha 50 coperti e una distanza di 1 ...

