Regno Unito: la "roadmap" di Boris Johnson per uscire dal terzo lockdown

Il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, lascia trapelare le prime notizie sulla strategia per portare il Regno Unito fuori dal lockdown Da Downing Street arrivano i primi segnali di un tentativo di uscita del Regno Unito dal lockdown. Dal prossimo 8 marzo verranno innanzitutto riaperte le scuole, ma solo alla fine del prossimo mese, il 29 marzo, se il livello di contagi lo permetterà e il successo della campagna vaccinale di massa sarà evidente, si potranno intravedere i primi segnali di riapertura. Al momento al di là della Manica, è possibile incontrarsi per un caffè o una birra insieme in luogo pubblico solo in 2. Da fine marzo, si pensa che questa possibilità sarà estesa ad un gruppo di 6 persone appartenenti però ad un massimo di due

