Reati contro PA | 25 arresti al comune di Celano

Viminale : #Lamorgese: solidarietà e vicinanza alla senatrice a vita Liliana Segre. Un inaccettabile attacco contraddistinto d… - kingoftheheart : RT @MediasetTgcom24: L'Aquila, reati contro la pubblica amministrazione: 25 arresti #l'aquila - MediasetTgcom24 : L'Aquila, reati contro la pubblica amministrazione: 25 arresti #l'aquila - Radio1Rai : ??25 arresti, per reati contro la PA, con l’accusa di corruzione, sono il risultato di una vasta operazione, all’alb… - infoitinterno : Reati contro la pubblica amministrazione: 25 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Reati contro

Celano , 22 febbraio 2021 - Una raffica di arresti e misure cautelari perla pubblica amministrrazione in provincia dell'Aquila. E tra le persone arrestate figurano almeno due nomi 'eccellenti': un sindaco e un ex parlamentare di Forza Italia. Si tratta dell'ex ...Una vasta operazione perla pubblica amministrazione nel Comune di Celano, in provincia dell'Aquila, è stata eseguita dai carabinieri. Con l'accusa di corruzione sono state arrestate 25 persone tra le quali l'ex ...Nell'operazione sono coinvolti amministratori e funzionari del Comune marsicano, liberi professionisti e imprenditori residenti nelle province di L'Aquila, ...Una vasta operazione per reati contro la pubblica amministrazione nel Comune di Celano (L'Aquila) è stata eseguita dai carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila: misure cautelari per 25 persone ...