Pierpaolo Petrelli | un “indizio” su un possibile triangolo all’uscita della Casa

(Di lunedì 22 febbraio 2021)d’amore in vista per? L’dai fan che fa scattare l’ultima scintilla al velino. Continua la “telenovela” Qualcuno sembra veramente non darsi per vinto. La platonica coppia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Setankeah1795 : Pierpaolo Petrelli #gfvip #tzvip #gregorelli - GPasqui : Poco fa Pierpaolo Petrelli ha detto di aver ricevuto 36 striscioni al #GFVIP. 36mila euro andato in fumo ?? - Addicted_ToZayn : Classifica a oggi #tzvip ??TOMMASO ZORZI ??STEFY ORLANDO ?? ANDREA ZELLETTA ??ROSALINDA CANNAVÓ ??ANDREA ZENGA ??PIER… - Selena52891037 : @CarlaCarletta2 Pierpaolo sottone Petrelli - Selena52891037 : @cecchinoalcuore Io che leggo Pierpaolo Petrelli e mi metto a pingere ????cuoricini -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Petrelli

Nella tarda notte in giardino con, ha confessato tra le lacrime di "voler morire" . Dopo la notte di sabato, probabilmente la più dura emotivamente parlando per Dayane, è ...Il GF Vip quest'anno non finisce di stupire. A quanto pare ora Dayan avrebbe confidato adi essere innamorata di Rosalinda. In effetti, i baci passionali tra le due avevano già fatto pensare che quando parlavano di "amicizia", in realtà tra loro ci fosse del tenero. ...In attesa della finale del Grande Fratello Vip 2020 non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per seguire l’evoluzione del programma televisivo nella casa più famosa d’Italia. I concorrenti in finale, a ...La modella sudamericana ha vissuto un momento di enorme sconforto lasciandosi andare ad una confessione terribile.