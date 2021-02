Pensioni | Draghi verso lo stop a Quota 100 Le ipotesi in campo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sul tema, assente dal programma su cui Marioha chiesto la fiducia alle Camere, per ora soloe una certezza.100 la cui fase sperimentale durata tre anni terminerà a fine dicembre 2021, non verrà rinnovata. La riforma introdotta dal primo governo Conte sotto la spinta della Lega consente fino al 31 dicembre 2021 di andare in pensione anticipata a tutti i lavoratori che raggiungono almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Questo significa che, in vista di uno, è necessario studiare un’alternativa per i lavoratori che raggiunta la “100” si troveranno di fronte a uno scalone da 62 a 67 anni. Sulla questione premono le parti sociali ma, comeben sa, le posizioni sulla previdenza, all’interno della maggioranza che sostiene il ...