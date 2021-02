Palermo: calci, schiaffi e minacce agli anziani in una casa di riposo. Quattro arresti per maltrattamenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutto è iniziato con la denuncia delle violenze da parte di un ospite della casa di riposo, dove gli anziani venivano maltrattati, fisicamente e psicologicamente. Un amministratore e tre dipendenti della onlus “I nonnini di Enza” sono quindi finiti agli arresti domiciliari per maltrattamenti, lesioni personali e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le indagini sono state coordinate dal Dipartimento fasce deboli della Procura di Palermo. Con lo stesso provvedimento, il giudice ha disposto il sequestro preventivo della onlus che è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal tribunale per assicurare la prosecuzione dell’attività con personale qualificato nell’interesse e per la salvaguardia degli ospiti. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutto è iniziato con la denuncia delle violenze da parte di un ospite delladi, dove glivenivano maltrattati, fisicamente e psicologicamente. Un amministratore e tre dipendenti della onlus “I nonnini di Enza” sono quindi finitidomiciliari per, lesioni personali e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le indagini sono state coordinate dal Dipartimento fasce deboli della Procura di. Con lo stesso provvedimento, il giudice ha disposto il sequestro preventivo della onlus che è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal tribunale per assicurare la prosecuzione dell’attività con personale qualificato nell’interesse e per la salvaguardia degli ospiti. A ...

