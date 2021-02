Ostia, i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri: 7 arresti e 1 denuncia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Proseguono senza sosta i controlli del territorio attuati dai Carabinieri di Ostia. Il bilancio fine settimana appena concluso è di 7 persone arrestate ed 1 denunciata. In manette sono finiti 2 giovanissimi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, notati nella tarda serata di ieri da una pattuglia della Stazione di Casal Palocco mentre passeggiavano per le strade dell’Infernetto, sono stati sottoposti a controllo. Alla luce del comportamento esageratamente nervoso dei fermati, i militari hanno deciso di perquisirli, rinvenendo 4 involucri contenenti hashish ed una piccola somma di denaro. La successiva attività d’indagine, estesa alle abitazioni dei due, ha consentito di sequestrare circa 15 grammi fra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi, nonché 1.000 euro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Proseguono senza sosta idelattuati daidi. Il bilancio fine settimana appena concluso è di 7 persone arrestate ed 1ta. In manette sono finiti 2 giovanissimi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, notati nella tarda serata di ieri da una pattuglia della Stazione di Casal Palocco mentre passeggiavano per le strade dell’Infernetto, sono stati sottoposti a controllo. Alla luce del comportamento esageratamente nervoso dei fermati, i militari hanno deciso di perquisirli, rinvenendo 4 involucri contenenti hashish ed una piccola somma di denaro. La successiva attività d’indagine, estesa alle abitazioni dei due, ha consentito di sequestrare circa 15 grammi fra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi, nonché 1.000 euro ...

CorriereCitta : Ostia, i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri: 7 arresti e 1 denuncia - LavoroLazio_com : Coronavirus, Bordoni (LEGA): 'Ostia bollino rosso, mancano vigili e controlli sul lungomare' “Ostia bollino rosso,… - mummy53690440 : Domenica di sole e scatta l'assalto al centro. Chiusa via del Corso, fioccano le multe - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Domenica di sole e scatta l'assalto al centro. Chiusa via del Corso, fioccano le multe #roma #ostia #covid #21febbraio https… - tempoweb : Domenica di sole e scatta l'assalto al centro. Chiusa via del Corso, fioccano le multe #roma #ostia #covid… -