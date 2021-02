Non è l’Inter la squadra che ha fatto più punti nel 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’Inter prova la fuga in Serie A ma c’è un’altra squadra che nel 2021 ha fatto più punti di tutti: la classifica dell’anno solare E’ fuga Inter. La vittoria nel derby manda i nerazzurri in orbita, con quattro punti di vantaggio sul Milan e nove sulla Roma, fermata dal Benevento sullo 0-0. Una situazione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 febbraio 2021)prova la fuga in Serie A ma c’è un’altrache nelhapiùdi tutti: la classifica dell’anno solare E’ fuga Inter. La vittoria nel derby manda i nerazzurri in orbita, con quattrodi vantaggio sul Milan e nove sulla Roma, fermata dal Benevento sullo 0-0. Una situazione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

