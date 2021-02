Modena | senzatetto chiede l’elemosina con un cucciolo | i vigili gli portano via il cane

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La Polizia locale diè intervenuta per sequestrare undiad uncheva elemosina in strada. La questione deiche chiedonoaccompagnati da cani era già finita al centro del dibattito più volte negli ultimi mesi: ora, la notizia che arriva daappare destinata a riaprire una L'articolo proviene da Leggilo.org.

La pratica è vietata per esempio a Torino, così come a Modena dal Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. La Polizia locale quindi ha sottratto una cagnolina a un senzatetto. Una multa di circa 464 euro a un senzatetto che stava chiedendo l'elemosina a Modena accanto alla sua cagnolina ...