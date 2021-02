Milan, Zoe Cristofoli: “Ho parlato con Theo, che umore deve avere? Lui non molla” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La fidanzata di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, è intervenuta negli studi della Domenica Sportiva dopo la sconfitta per 3-0 del Milan contro l’Inter. Un esito che è in contraddizione con le parole del terzino rossonero alla vigilia del Derby: “Non temo nessun giocatore dell’Inter, non abbiamo paura”. Nel postpartita Zoe ha dichiarato: “Ho parlato un pochino con Theo. Sicuramente la partita non si è conclusa con un risultato felice, ma lui non molla. Non molla. Che umore deve avere dopo questa partita, però non è finita qui. Non è finita qui”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) La fidanzata diHernandez, Zoe, è intervenuta negli studi della Domenica Sportiva dopo la sconfitta per 3-0 delcontro l’Inter. Un esito che è in contraddizione con le parole del terzino rossonero alla vigilia del Derby: “Non temo nessun giocatore dell’Inter, non abbiamo paura”. Nel postpartita Zoe ha dichiarato: “Houn pochino con. Sicuramente la partita non si è conclusa con un risultato felice, ma lui non. Non. Chedopo questa partita, però non è finita qui. Non è finita qui”. SportFace.

