Meteo Roma del 22-02-2021 ore 19:15 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Meteo en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nubi basse al mattino sui settori pianeggianti e sul Triveneto al pomeriggio i cieli risulteranno in prevalenza soleggiata ea settentrione con nuvolosità esistente sulle coste Romagnole e sulla laguna veneta in Ampi spazi di sereno e tempo asciutto ovunque al centro tempo stavi dal mattino specie sui settori tirrenici foschie sulle zone interne qualche addensamento sulle coste adriatiche al pomeriggio si rinnovano cieli regolarmente tra Marche e Abruzzo in serata ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud giornata all’insegna del tempo stabile nuvolosità irregolare tra Sardegna e Puglia mattino congeli pienamente soleggiati altro bel po’ di tempo stabile con qualche addensamento sparso in serata non sono attese variazioni di rilievo con molte schiariti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nubi basse al mattino sui settori pianeggianti e sul Triveneto al pomeriggio i cieli risulteranno in prevalenza soleggiata ea settentrione con nuvolosità esistente sulle costegnole e sulla laguna veneta in Ampi spazi di sereno e tempo asciutto ovunque al centro tempo stavi dal mattino specie sui settori tirrenici foschie sulle zone interne qualche addensamento sulle coste adriatiche al pomeriggio si rinnovano cieli regolarmente tra Marche e Abruzzo in serata ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud giornata all’insegna del tempo stabile nuvolosità irregolare tra Sardegna e Puglia mattino congeli pienamente soleggiati altro bel po’ di tempo stabile con qualche addensamento sparso in serata non sono attese variazioni di rilievo con molte schiariti ...

rep_roma : Meteo e sci, la primavera in arrivo mette a rischio quel che resta della stagione turistica [di Valentina Lupia, Ri… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 22-02-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 19h | Meteo attuale Vento: 0.4 km/h ONO Raffica: 5.4 km/h Temperatura: 3.0 °C Umidità: 79 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 18h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 3.9 °C Umidità: 77 % Pressio… - quartomiglio : Assaggio di PRIMAVERA: quando arriverà il COLPO DI CODA dell’inverno? -