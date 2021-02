Lione, il sindaco elimina la carne dai menù scolastici: è polemica in Francia (Di lunedì 22 febbraio 2021) E' polemica in Francia per la decisione del sindaco di Lione , del partito dei Verdi, di eliminare la carne dai menù delle mense scolastiche. Il primo cittadino 'ecologista' Gregory Doucet afferma che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) E'inper la decisione deldi, del partito dei Verdi, dire ladaidelle mense scolastiche. Il primo cittadino 'ecologista' Gregory Doucet afferma che ...

