La nuova docu-serie Hbo su Woody Allen sta sollevando parecchie polemiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=cKTOj7HnLbo La scorsa notte è andata in onda negli Stati Uniti la prima puntata di Allen v. Farrow, docu-serie in quattro parti che torna sulle accuse di abusi sessuali rivolte al regista Woody Allen, a partire da quelle di Dylan Farrow, figlia adottiva di Mia Farrow, che sostiene di essere stata molestata all'età di sette anni. Oltre alla sua testimonianza e a quella di altri testimoni, interviene anche Ronan Farrow, figlio biologico dell'attrice e del regista, oggi giornalista investigativo che è stato uno dei più grandi fautori del movimento #MeToo, in seguito a una sua inchiesta sugli abusi di Harvey Weinstein nei confronti di numerose attrici. Più volte ripetute negli anni, ma anche accantonate in tribunale, le accuse di Mia Farrow e della figlia Dylan hanno ...

