Jodie Foster | la democrazia è capire la storia

DerUnfreundlich : Dayane è la Jodie Foster nostrana. #gfvip - TCtelecapri : Ricorre quest'anno il trentennale dall'uscita nelle sale de 'Il silenzio degli innocenti'. Alcuni giorni fa, i prot… - FrancescoCupido : Dimenticavo: straordinario servizio del Tg1 delle 20 che paragona la Jodie Foster de Il silenzio degli innocenti a… - rio_vela : - ...so' de febbraio. Sono un pesce. - Ah, son pesce anch'io... - Eh, avemo fatto 'na bella frittura. Gigi Proiett… - Frank99345222 : @Agenzia_Ansa Tutti gli psicopatici tengono dei trofei delle loro vittime. – Io no. –E certo... Lei se le mangiava,… -

Ultime Notizie dalla rete : Jodie Foster

ComingSoon.it

Quando ha avuto ospite, visto che si è parlato anche di Panic Room , Maron ha detto di avere sullo scaffale un'intervista con Fincher della durata di 2 ore e mezza, che non ha avuto il ...Anthony Hopkins eregalano due prove immense, perfette per elevare i rispettivi personaggi dove nessuno pensava potessero arrivare: al cuore dell'orrore. Cinque premi Oscar: film, regia, ...In un podcast di Marc Maron, che rivela di avere un'intervista inedita di due ore e mezzo con David Fincher bloccata da lui, Jodie Foster ricorda il suo lavoro con lui in Panic Room e racconta dei div ...Era il 1991: al cinema, arrivava uno dei film cult più amati e discussi di sempre, Il silenzio degli innocenti. Complice un cast azzeccatissimo - Jodie Foster e Anthony Hopkins, divini - il film tratt ...