James Franco, accordo raggiunto dopo le accuse di violenza sessuale (Di lunedì 22 febbraio 2021) accordo raggiunto. Per James Franco si apre un nuovo capitolo nella causa legale nella quale era stato coinvolto con l'accusa di violenza sessuale. Le due studentesse della sua scuola di recitazione che avevano accusato l'attore di violenza sessuale avrebbero deciso di accettare un accordo con i legali dell'attore.

