Italiani uccisi in Congo, Decaro a sindaci: “Domani bandiere a mezz’asta sui palazzi comunali” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto”La brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava, ha lasciato sgomenti tutti gli Italiani. Ed è a nome di tutti gli Italiani, per onorare la memoria di questi uomini e il lutto che ha colpito le loro famiglie, che chiedo a tutti i sindaci Italiani di esporre la bandiera a mezz’asta, Domani”. E’ l’invito del presidente dell’Anci Antonio Decaro a tutti i sindaci Italiani.”Sull’esempio di quanto deciso dal sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era cresciuto, e associandoci all’intenzione di tutti i rappresentanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto”La brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava, ha lasciato sgomenti tutti gli. Ed è a nome di tutti gli, per onorare la memoria di questi uomini e il lutto che ha colpito le loro famiglie, che chiedo a tutti idi esporre la bandiera a”. E’ l’invito del presidente dell’Anci Antonioa tutti i.”Sull’esempio di quanto deciso dal sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era cresciuto, e associandoci all’intenzione di tutti i rappresentanti ...

