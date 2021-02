Il processo per diffamazione a Laura Castelli partito da una foto e un copy allusivo su Facebook (Di lunedì 22 febbraio 2021) Laura Castelli ha espresso il suo dissenso per quanto accaduto a Giorgia Meloni, vittima di sessismo e di insulti in quanto donna. «Trasformare il dissenso politico in sessismo, è quello che accade sempre quando si vuole attaccare un politico donna», ha detto ieri esprimendo solidarietà per la collega di Fratelli d’Italia, «non mi rassegnerò mai a questa volgarità e a questo modo di offendere e denigrare “l’avversario”». Fatto sta che oggi in aula si è tenuto il processo per diffamazione che vede al centro dell’accusa proprio Laura Castelli, che ha attaccato un’allora avversaria politica perché candidata da Piero Fassino – che era in campagna elettorale per la rielezione a sindaco di Torino – nelle sue liste. Trasformare il dissenso politico in sessismo, è quello che accade sempre ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha espresso il suo dissenso per quanto accaduto a Giorgia Meloni, vittima di sessismo e di insulti in quanto donna. «Trasformare il dissenso politico in sessismo, è quello che accade sempre quando si vuole attaccare un politico donna», ha detto ieri esprimendo solidarietà per la collega di Fratelli d’Italia, «non mi rassegnerò mai a questa volgarità e a questo modo di offendere e denigrare “l’avversario”». Fatto sta che oggi in aula si è tenuto ilperche vede al centro dell’accusa proprio, che ha attaccato un’allora avversaria politica perché candidata da Piero Fassino – che era in campagna elettorale per la rielezione a sindaco di Torino – nelle sue liste. Trasformare il dissenso politico in sessismo, è quello che accade sempre ...

