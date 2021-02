Il principe Filippo in ospedale: Buckingham Palace studia i piani in caso di morte (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il principe Filippo, un re senza corona guarda le foto Buckingham Palace si cuce la bocca sui motivi del misterioso ricovero del principe Filippo in un ospedale londinese. Il marito 99enne della regina Elisabetta ha fatto il suo ingresso (senza assistenza, per suo stesso desiderio) nel King Edward VII Hospital lo scorso 16 febbraio e vi rimarrà ancora qualche giorno. Una misura precauzionale e una serie di accertamenti, dicono fonti a corte. E nulla a che vedere con il Covid. In fin dei conti il duca si ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il, un re senza corona guarda le fotosi cuce la bocca sui motivi del misterioso ricovero delin unlondinese. Il marito 99enne della regina Elisabetta ha fatto il suo ingresso (senza assistenza, per suo stesso desiderio) nel King Edward VII Hospital lo scorso 16 febbraio e vi rimarrà ancora qualche giorno. Una misura precauzionale e una serie di accertamenti, dicono fonti a corte. E nulla a che vedere con il Covid. In fin dei conti il duca si ...

