Governo, dai sottosegretari al Mef l’opportunità per rimediare alla quota rosa ed alla componente meridionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come ripetuto nei giorni scorsi, per far sì che questo nuovo Governo formatosi sotto l’egida Draghi, brilli per equità, c’è da ‘risolvere’ la questione rosa e la scarsa ‘componente meridionale’ all’interno dell’esecutivo. Dunque, forse già da stasera, si inizierà a lavorare per definire nei dettagli un’alleanza, costituitasi intorno alla promessa di lavorare insieme per restituire al Paese una parvenza di serietà e stabilità economica. sottosegretari: 11 poltrone per mettere d’accordo tutti e ben figurare Dunque, per completare nel migliore dei modi l’opera di ‘restyling’, ora al centro degli incontri la questione dei sottosegretari che, a conti fatti, si traduce in ’11 poltrone’: 8 delle quali spettano al M5S, 7 ciascuno invece per Lega e Pd, 7 a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come ripetuto nei giorni scorsi, per far sì che questo nuovoformatosi sotto l’egida Draghi, brilli per equità, c’è da ‘risolvere’ la questionee la scarsa ‘’ all’interno dell’esecutivo. Dunque, forse già da stasera, si inizierà a lavorare per definire nei dettagli un’alleanza, costituitasi intornopromessa di lavorare insieme per restituire al Paese una parvenza di serietà e stabilità economica.: 11 poltrone per mettere d’accordo tutti e ben figurare Dunque, per completare nel migliore dei modi l’opera di ‘restyling’, ora al centro degli incontri la questione deiche, a conti fatti, si traduce in ’11 poltrone’: 8 delle quali spettano al M5S, 7 ciascuno invece per Lega e Pd, 7 a ...

fattoquotidiano : I 'RIBELLI' Michele Sodano è uno dei parlamentari espulsi dai 5Stelle per non aver detto “sì” al governo Draghi [di… - lofioramonti : Felice che sia stato approvato nostro emendamento che prolunga moratoria su trivellazioni ed esplorazioni petrolife… - borghi_claudio : Al netto delle prevedibili parentesi euro religiose che tanto non hanno alcun effetto pratico su quanto questo gove… - MarceVann : @Hochyjazz @ValeMameli @ElioLannutti @AleFiveStars @CarloneDaniela @carlakak @DMALAGIGI2 @RisatoNicola… - fildifranco : Domanda: come si definisce uno stato il cui governo dovesse 'manu militari' applicare un TSO a l'intera popolazione… -