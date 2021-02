Governo: Bettini, 'Conte deciderà, positivo se guidasse area moderata' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - "Conte deciderà da sé. È uomo uscito da sua esperienza di Governo con enorme dignità e sobrietà, ha aiutato formazione Governo Draghi .Ha grande popolarità, ha un feeling con il Paese. Se si forma una aggregazione moderata dinamica rivolta ai cittadini sensibili ai temi ambientalisti, che abbia dentro l'esperienza dei 5Stelle, con la leadership di Conte, questo sarebbe un fatto positivo per il centrosinistra". Lo ha detto Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, intervenendo stamattina a Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - "da sé. È uomo uscito da sua esperienza dicon enorme dignità e sobrietà, ha aiutato formazioneDraghi .Ha grande popolarità, ha un feeling con il Paese. Se si forma una aggregazionedinamica rivolta ai cittadini sensibili ai temi ambientalisti, che abbia dentro l'esperienza dei 5Stelle, con la leadership di, questo sarebbe un fattoper il centrosinistra". Lo ha detto Goffredo, membro della direzione nazionale del Pd, intervenendo stamattina a Radio Immagina.

