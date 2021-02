Fausto Gresini morto? Il figlio Lorenzo e Gresini Racing smentiscono (Di martedì 23 febbraio 2021) Smentita categoricamente la notizia della morte di Fausto Gresini: il figlio Lorenzo e Gresini Racing hanno annunciato che il team manager è ancora in vita In questi minuti c’è grande apprensione per le sorti di Fausto Gresini: appena qualche ora fa veniva dichiarato il decesso del team manager di Gresini Racing. Ma la notizia – lanciata dall’Agenzia ANSA – ha ricevuto una secca smentita da qualche minuto. Infatti sia la scuderia di Fausto Gresini che i familiari hanno dato l’annuncio che l’ex-Campione del Mondo è ancora in vita. Questa la breve nota del ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Smentita categoricamente la notizia della morte di: ilhanno annunciato che il team manager è ancora in vita In questi minuti c’è grande apprensione per le sorti di: appena qualche ora fa veniva dichiarato il decesso del team manager di. Ma la notizia – lanciata dall’Agenzia ANSA – ha ricevuto una secca smentita da qualche minuto. Infatti sia la scuderia diche i familiari hanno dato l’annuncio che l’ex-Campione del Mondo è ancora in vita. Questa la breve nota del ...

Gazzetta_it : Covid, addio a Fausto Gresini: l'ex pilota è morto a 60 anni - fattoquotidiano : Addio a Fausto Gresini, l’ex pilota morto per Covid: aveva 60 anni - fattoquotidiano : ULTIM'ORA Addio a Fausto Gresini, l'ex pilota morto per Covid - YBah96 : RT @gponedotcom: Lorenzo Gresini smentisce la morte di suo padre Fausto: 'Non è oggi il suo giorno': Il figlio del campione interviene in p… - YBah96 : RT @PieroLadisa: La notizia della presunta morte di Fausto #Gresini è una pagina veramente triste del nostro giornalismo. -