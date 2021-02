Ex Ilva, “Taranto vittima dell’acciaieria”: Codacons ne chiede la confisca (Di lunedì 22 febbraio 2021) BARI – Sono tanti, stando alla ricerca condotta dal Codacons presentata oggi, i danni subiti dalla città di Taranto e imputabili all’acciaieria Ex Ilva. Si va dallo spopolamento, con il numero di residenti diminuito del -18,2% tra il 1992 e il 2020, al reddito procapite inferiore oggi di quasi il 20% rispetto la media nazionale, al prezzo delle case enormemente svalutato a un peggioramento della qualità della vita sotto ogni aspetto, “dalla ricchezza ai consumi, passando per i servizi, l’ambiente e il Pil”. Lo studio dell’Associazione, elaborato su dati Istat, Unioncamere, Sole24ore e Prometeia, evidenzia come la popolazione residente della città pugliese sia passata da: 231.811 abitanti del 1992 ai 189.542 del 2020. Il reddito procapite dei tarantini per l’anno 2020 è pari a 15.799 euro mentre quello nazionale si attesta a 19.705 euro, uno scarto pari al 19,8%. Male anche gli altri indicatori economici presi a riferimento come i prezzi medi di vendita delle case (929,62 euro al metro quadrato nel 1992, 1.100 euro al metro quadrato nel 2020. Con una differenza pari al +18,3% a fronte di una inflazione Italia, nel medesimo periodo, pari al +63,3%) e quello relativo al numero delle imprese attive che a Taranto fanno segnare un +11,1%, passando dalle 45.345 del 2000 alle 50.379 del 2020, mentre, nel periodo, la crescita in Italia è stata pari al 76,3%. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) BARI – Sono tanti, stando alla ricerca condotta dal Codacons presentata oggi, i danni subiti dalla città di Taranto e imputabili all’acciaieria Ex Ilva. Si va dallo spopolamento, con il numero di residenti diminuito del -18,2% tra il 1992 e il 2020, al reddito procapite inferiore oggi di quasi il 20% rispetto la media nazionale, al prezzo delle case enormemente svalutato a un peggioramento della qualità della vita sotto ogni aspetto, “dalla ricchezza ai consumi, passando per i servizi, l’ambiente e il Pil”. Lo studio dell’Associazione, elaborato su dati Istat, Unioncamere, Sole24ore e Prometeia, evidenzia come la popolazione residente della città pugliese sia passata da: 231.811 abitanti del 1992 ai 189.542 del 2020. Il reddito procapite dei tarantini per l’anno 2020 è pari a 15.799 euro mentre quello nazionale si attesta a 19.705 euro, uno scarto pari al 19,8%. Male anche gli altri indicatori economici presi a riferimento come i prezzi medi di vendita delle case (929,62 euro al metro quadrato nel 1992, 1.100 euro al metro quadrato nel 2020. Con una differenza pari al +18,3% a fronte di una inflazione Italia, nel medesimo periodo, pari al +63,3%) e quello relativo al numero delle imprese attive che a Taranto fanno segnare un +11,1%, passando dalle 45.345 del 2000 alle 50.379 del 2020, mentre, nel periodo, la crescita in Italia è stata pari al 76,3%.

