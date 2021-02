Cesena-Carpi probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa sera alle 21 allo stadio Dino Manuzzi, il Cesena ospita il Carpi nel derby dell’Emilia-Romagna, valido come posticipo della 26a giornata del girone B di Serie C. Da un lato i padroni di casa vogliono dare un seguito alla vittoria dell’ultimo turno. Dall’altra gli ospiti vogliono interrompere la serie negativa, che li ha visti vincere per l’ultima volta 6 giornate fa. Il momento del Cesena Il Cesena si presenta alla sfida da nono in classifica con 38 punti conquistati in 22 giornate disputate. Un cammino che ha messo in luce 11 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 34 reti segnate e 24 subite. In caso di successo i bianconeri aggancerebbero il sesto posto a quota 41, facendo così un bel balzo in avanti in classifica. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa sera alle 21 allo stadio Dino Manuzzi, ilospita ilnel derby dell’Emilia-Romagna, valido come posticipo della 26a giornata del girone B di Serie C. Da un lato i padroni di casa vogliono dare un seguito alla vittoria dell’ultimo turno. Dall’altra gli ospiti vogliono interrompere la serie negativa, che li ha visti vincere per l’ultima volta 6 giornate fa. Il momento delIlsi presenta alla sfida da nono in classifica con 38 punti conquistati in 22 giornate disputate. Un cammino che ha messo in luce 11 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 34 reti segnate e 24 subite. In caso di successo i bianconeri aggancerebbero il sesto posto a quota 41, facendo così un bel balzo in avanti in classifica. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. ...

