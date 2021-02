Caso Suarez | il testo dell’esame inviato in anticipo | la conferma del gip

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuovo episodio dele l’esame farsa che il giocatore avrebbe sostenuto in quel di Perugia, si è esposto il gip. Delsi parla ormai da diversi mesi. L’esame farsa che avrebbe sostenuto il giocatore uruguaiano è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno continuando a scavare per capire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : Gravina: 'Caso Suarez da approfondire anche dal punto di vista sportivo' ??? - HuffPostItalia : Caso Suarez, il gip: 'Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto il testo dell'esame' - Adnkronos : Caso #Suarez, il gip: 'Calciatore ha ammesso di aver ricevuto testo esame' - MarcoSimoni4 : RT @FcInterNewsit: Caso Suarez, il gip conferma: 'Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto il testo dell'esame' - Michele010261 : RT @FcInterNewsit: Caso Suarez, il gip conferma: 'Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto il testo dell'esame' -

Spuntano nuovi dettagli sulla vicenda che ha coinvolto Luislo scorso settembre. Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto in anticipo il file con il testo dell'esame. Ne ha parlato il gip in un provvedimento legato all'inchiesta che coinvolge anche gli ...Il gip che si occupa deldell'esame falso di italiano sostenuto daper approdare in Italia, alla Juventus, scrive, in un provvedimento legato all'inchiesta, che il calciatore ha ammesso ...Spuntano nuovi dettagli sulla vicenda che ha coinvolto Luis Suarez lo scorso settembre. Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto in anticipo il file con il testo dell’esame. Ne ha parlato il gip in u ...Secondo il gip è stato lo stesso giocatore a confermare di aver ricevuto indicazioni su quale sarebbe stato poi l'oggetto dell'esame di italiano a Perugia ...