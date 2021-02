Benzema non convocato dal Real Madrid per il match con l’Atalanta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Real Madrid, decimato dai tanti infortuni, nel match di Champions contro l’Atalanta dovrà fare a meno di un altro top player in attacco Il Real Madrid continua a perdere top players in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Oltre alle assenze certe di due inamovibili titolari come Sergio Ramos e Marcelo, Zinedine Zidane dovrà fare i conti anche con quella di Karim Benzema per la sfida del Gewiss Stadium (mercoledì ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). L’attaccante francese, infatti, non è stato inserito nell’elenco dei convocati che prenderanno parte alla gara di Bergamo che è in programma il 24 febbraio. Il motivo? Benzema non ha recupero dal problema muscolare che lo ha costretto ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il, decimato dai tanti infortuni, neldi Champions controdovrà fare a meno di un altro top player in attacco Ilcontinua a perdere top players in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro. Oltre alle assenze certe di due inamovibili titolari come Sergio Ramos e Marcelo, Zinedine Zidane dovrà fare i conti anche con quella di Karimper la sfida del Gewiss Stadium (mercoledì ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). L’attaccante francese, infatti, non è stato inserito nell’elenco dei convocati che prenderanno parte alla gara di Bergamo che è in programma il 24 febbraio. Il motivo?non ha recupero dal problema muscolare che lo ha costretto ...

