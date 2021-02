Baseball | Alex Liddi torna a giocare coi messicani dei Leones de Yucatán

(Di lunedì 22 febbraio 2021)e ide: un rapportoistico chea congiungersi. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito infatti, ihanno annunciato il ritorno del terza base azzurro nel proprio roster. Il ligure quindi giocherà la stagione 2021 nella Liga Mexicana de Béisbol (LMB), come gli era già successo nel 2019 quando si mise in evidenza – come riporta il sito della Federazione Italianae Softball (FIBS) – battendo con una tripla linea di .344/.414/.606 in 59 partite disputate e 263 apparizioni al piatto condite da 12 fuoricampo, 18 doppi e 66 punti battuti a casa. Dopo lo stop del 2020, legato ai problemi logistico-sanitari vissuti, l’attrazione sportiva fra il 32enne e il club centramericano è divenuta ...

Playball per la stagione 2021 con tante incertezze legate alla pandemia da Covid 19 ma con grandi talenti in diamante ed entusiasmo fra gli appassionati. Favorita assoluta per il titolo è senz'altro F ...Il sanremese torna nella squadra con cui ha giocato nel 2019 nella lega messicana scritto da Redazione per Baseball.it ...