Atlantia e Telecom sotto i riflettori a Piazza Affari | fiato sospeso per le prossime mosse di Cassa depositi e prestiti

Le aspettative sulle prossime mosse di Cassa depositi e prestiti tengono banco a Piazza Affari. Con Atlantia che è uno dei maggiori rialzi di giornata (4,62%) beneficiando indirettamente del boom di acquisti (+27,63%) su Astm (Autostrada Torino-Milano), oggetto di un'offerta da 1,7 miliardi da parte del tandem Gavio-Ardian. E con Telecom Italia che guadagna terreno (+0,77%) in attesa di novità sul fronte rete unica. Alla base dell'attenzione degli investitori su Atlantia e Telecom, la speranza che l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi dia un chiaro indirizzo al braccio finanziario dello Stato su due dossier particolarmente importanti per il Paese. Anche a dispetto del fatto che i vertici di Cdp ...

