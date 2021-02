Addio a storico duo di musica pop ed elettronica

ReteVeneta : BASSANO DEL GRAPPA | ADDIO A GIUSEPPE ‘BEPI’ SONDA, IL BASSANO PIANGE PER LO STORICO TIFOSO - lucainge_tweet : Addio a Nino D’Antonio, storico narratore del vino - Quot_Molise : Addio a Tonino Celima, storico proprietario del Bar Brisotti | - Rietilife : Addio a Giuseppe Miarelli, storico funzionario del Comune di Rieti: 'Molte opere attuali realizzate grazie a lui' -… - FoodEconomy_IT : Il mondo della gastronomia #gourmet dice addio a #MarioStoppani. Lo storico proprietario di @Peck_Milano si è spent… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio storico

il Resto del Carlino

... preso da una conversazione con Paolo Nanni nel 2011, in occasione di un corso per insegnanti delle Scuole Medie superiori: 'Il ragionareparte sempre (o dovrebbe) da una o più domande che ...a Giulio Luconi,proprietario della profumeria di via Mantegazza, a Marina centro, e dell'Officina delle essenze, in via Serpieri, nel cuore del centro. Conosciuto con il nome di ...Autore di notevoli imprese scientifiche, lo storico aveva 85 anni: socialista, dal forte slancio ideale, con il suo sorriso è stato un maestro unico di più generazioni ...Il Softball Bussolengo e tutto il mondo della «palla gialla» piange la scomparsa del manager Enrico Obletter, 62 anni, che alla società... Scopri di più ...