Addio a Fausto Gresini | morto di Covid a 60 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) –per le conseguenze del. Aveva 60compiuti il 23 gennaio scorso. L'ex pilota era ricoverato da dicembre presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardidi Bologna. Nato a Imola, in carriera aveva vinto il titolo mondiale nella 125 nel 1985 e nel 1987. Il suo esordio nel motomondiale arrivò nel GP delle Nazioni del 1982, che non concluse a causa di un ritiro. Nel 1983 corse l'intero campionato con la MBA nella classe 125, ma a fine stagione la scuderia decise di cederlo alla Garelli, con qualevinse il suo primo Gran Premio, in Svezia, giungendo terzo nella classifica generale. Nella sua carriera ha sempre corso nella 125 e si è aggiudicato il suo primo titolo mondiale nel 1985: tre ...