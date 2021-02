A Nocera Inferiore il primo showroom di “Palazzaccio” (Di lunedì 22 febbraio 2021) di Monica De Santis “Palazzaccio Toghe nasce dal connubio tra la passione per il diritto e la capacità di interpretare la bellezza. Al fine di onorare al meglio il prestigio della toga forense, il principio cardine è u t i l i z z a r e solo tessuti di altissima qualità, interamente prodotti in Italia. Solo così può nascere un prodotto che conferisca al nostro cliente miglior vestibilità ed innata eleganza”. E’ questa la presentazione, che si legge sul sito internet www.Palazzacciotogle.it del brand nato circa sette anni fa da un’idea dell’avvocato penalista Andrea Vagito. Un’idea che è cresciuta di anno in anno e che prossimamente vedrà anche l’apertura del primo showrom. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 febbraio 2021) di Monica De Santis “Toghe nasce dal connubio tra la passione per il diritto e la capacità di interpretare la bellezza. Al fine di onorare al meglio il prestigio della toga forense, il principio cardine è u t i l i z z a r e solo tessuti di altissima qualità, interamente prodotti in Italia. Solo così può nascere un prodotto che conferisca al nostro cliente miglior vestibilità ed innata eleganza”. E’ questa la presentazione, che si legge sul sito internet www.togle.it del brand nato circa sette anni fa da un’idea dell’avvocato penalista Andrea Vagito. Un’idea che è cresciuta di anno in anno e che prossimamente vedrà anche l’apertura delshowrom. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

salernotoday : Nocera, messaggi minatori alla ex che lo aveva lasciato: 47enne nei guai - ottopagine : Nocera Inferiore, parla il sindaco Torquato: 'Vaccini subito' #NoceraInferiore - soze_qui : @GrandeFratello @MediasetPlay Lucia, Nocera Inferiore, Una lunga storia d'amore di Gino Paoli perché amore è quello… - salernotoday : Nocera Inferiore, al via i lavori per il parcheggio nel piazzale Domenico Rea - tvoggi : MANOMETTE IL CONTATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA, ARRESTATO TITOLARE DI UN BAR Nei giorni 18 e 19 febbraio, i Carabini… -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore Nocera Inferiore, parla il sindaco Torquato: "Vaccini subito" Nocera Inferiore . Tanti i temi trattati nel consueto appuntamento del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, nel suo 'diario domenicale': un video per aggiornare la cittadinanza in merito alla ...

Calcio: Il Ravenna vuole essere più forte delle assenze contro la Feralpisalò Siamo contati ma dobbiamo dare tutto senza lesinare una goccia di sudore." Direttore di gara: Mario Cascone (Nocera Inferiore) Assistenti: Federico Votta (Moliterno), Giovanni Dell'Orco (Policoro) ...

Nocera Inferiore, parla il sindaco Torquato: "Vaccini subito" Ottopagine Settima di ritorno, i primi risultati di giornata, vincono Novara e Pergolettese Si sono concluse le prime due gare valide per la settima di ritorno del girone A. Ecco i risultati: Settima di ritorno che nel girone A della Serie C si giocherà tutta di domenica. Ecco il programma d ...

Covid: otto morti nel salernitano. 30 nuovi casi a Salerno città StampaSono 217 i tamponi positivi nel salernitano comunicati ieri dall’Unità di crisi della Regione. A Salerno città sono 30 i nuovi casi. Numeri altri anche ad Eboli, Scafati e Battipaglia. Nel detta ...

. Tanti i temi trattati nel consueto appuntamento del sindaco di, Manlio Torquato, nel suo 'diario domenicale': un video per aggiornare la cittadinanza in merito alla ...Siamo contati ma dobbiamo dare tutto senza lesinare una goccia di sudore." Direttore di gara: Mario Cascone () Assistenti: Federico Votta (Moliterno), Giovanni Dell'Orco (Policoro) ...Si sono concluse le prime due gare valide per la settima di ritorno del girone A. Ecco i risultati: Settima di ritorno che nel girone A della Serie C si giocherà tutta di domenica. Ecco il programma d ...StampaSono 217 i tamponi positivi nel salernitano comunicati ieri dall’Unità di crisi della Regione. A Salerno città sono 30 i nuovi casi. Numeri altri anche ad Eboli, Scafati e Battipaglia. Nel detta ...