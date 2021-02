Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 febbraio 2021)DEL 21 FEBBRAIOORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; E SI STA IN CODA, SEMPRE PER LAVORI, SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA; CODE POI SULL’AUTOSTRADA A24 TRA L’USCITA PER VICOVARO-MANDELA E ROVIANO, PER CANTIERI ATTIVI LUNGO IL TRATTO, CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. PRESTARE ATTENZIONE. TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA E POI SULLA CASSIA BIS TRA SETTEVENE E LO SVINCOLO PER FORMELLO VERSO; PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA, TRAFFICO ...