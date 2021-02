Spostamenti tra regioni | si va verso almeno un altro mese di stop

(Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 febbraio 2021 " Incassata la fiducia in Camera e Senato , il governo di Mario Draghi dovrà iniziare a prendere le prime decisioni. Tra le priorità l'emergenza Coronavirus, che preoccupa ...

HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - isladecoco7 : RT @GeMa7799: Il governo sta valutando di prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 31 marzo. L’ipotesi che circolava negli ul… - EmiGirards : Stop spostamenti tra #regioni fino a fine #marzo. Ennesimo schiaffo partorito dal #governo. Bravi @LegaSalvini , vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

... ecco comeAutocertificazione: il modello in Pdf Il primo provvedimento sul quale il governo Draghi si misurerà riguiarda appunto il divieto di spostamentole regioni gialle: divieto ...Contagi e dati Regole per la zona arancione: cosa si può fare La strada è già segnata: il governo è pronto a prorogare il divieto di spostamentoregioni che scade giovedì 25 febbraio . Resta l'...Dai vaccini alle scuole, dalle restrizioni anti-Covid ai ristori. Ci sarà tutto questo sul tavolo nell'incontro che alle 19 vedrà di fronte il governo e le ...Il nuovo decreto legge Covid, che sarà all'esame del Consiglio dei ministri di domani mattina potrebbe prorogare lo stop degli spostamenti tra le regioni per ...