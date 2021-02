Serie A, pareggio in rimonta dell’Udinese a Parma (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo 4 sconfitte di fila, il Parma conquista un punto al Tardini contro l'Udinese. Nel 2-2 subito in vantaggio i ducali con Cornelius, che si sblocca dopo quasi 7 mesi; alla mezz'ora raddoppia Kucka su rigore. Nella ripresa Okaka entra e segna, riaprendola, poi il pari di Nuytinck. Sfuma la vittoria per il Parma che si è fatto rimontare da una indomabile Udinese. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo 4 sconfitte di fila, ilconquista un punto al Tardini contro l'Udinese. Nel 2-2 subito in vantaggio i ducali con Cornelius, che si sblocca dopo quasi 7 mesi; alla mezz'ora raddoppia Kucka su rigore. Nella ripresa Okaka entra e segna, riaprendola, poi il pari di Nuytinck. Sfuma la vittoria per ilche si è fattore da una indomabile Udinese. ITA Sport Press.

FiorentinaUno : SERIE A, Parma - Udinese: Pareggio in rimonta per i Friulani che raggiunge i viola - - ItaSportPress : Serie A, pareggio in rimonta dell'Udinese a Parma - - fainformazione : Serie A, 23.esima giornata: Sassuolo Bologna 1-1 Un risultato ottenuto con le unghie e con i denti il pareggio de… - fainfosport : Serie A, 23.esima giornata: Sassuolo Bologna 1-1 Un risultato ottenuto con le unghie e con i denti il pareggio de… - mil_mar : Non avrei mai immaginato di incontrare l'Atalanta e sperare in un pareggio. Nemmeno nei tempi bui della serie B.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pareggio Diretta/ Mantova Fano (Serie C) streaming video tv: distrazioni vietate Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven ... Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe ...

Risultati Serie D, classifiche/ Partite al via, si gioca! Live score dei gironi ...con un pareggio per 0 - 0 casalingo contro la Pianese. Non sembra dunque essere bastata questa scossa per rilanciare le ambizioni di un Siena che resta lontano dalla vetta. Si è parlato di Serie D ...

Hockey serie B Solo un pareggio per l’Amatori il Resto del Carlino Serie C, Vis Pesaro 0-1 Perugia: decide la rete di Kouan nel primo tempo LA PARTITA - Primo tempo incolore per la Vis Pesaro che fatica a trovare le misure giuste e subisce il possesso palla degli ospiti. Il Perugia, gira bene palla e al minuto 13', si rende pericoloso dal ...

Anticipo Serie A, Parma raggiunto sul 2-2 dall’Udinese: i ducali restano dietro al Cagliari Gol a freddo di Cornulis e raddoppio su rigore di Kucka per gli uomini di D’Aversa raggounti nella ripresa dalle reti di Okaka e Nuytinck Al termine di Parma-Udinese a festeggiare al Tardini è la squa ...

Per assistere alla partita diC resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven ... Infine per chi punterà sul, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe ......con unper 0 - 0 casalingo contro la Pianese. Non sembra dunque essere bastata questa scossa per rilanciare le ambizioni di un Siena che resta lontano dalla vetta. Si è parlato diD ...LA PARTITA - Primo tempo incolore per la Vis Pesaro che fatica a trovare le misure giuste e subisce il possesso palla degli ospiti. Il Perugia, gira bene palla e al minuto 13', si rende pericoloso dal ...Gol a freddo di Cornulis e raddoppio su rigore di Kucka per gli uomini di D’Aversa raggounti nella ripresa dalle reti di Okaka e Nuytinck Al termine di Parma-Udinese a festeggiare al Tardini è la squa ...