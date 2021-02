Serie A | Atalanta-Napoli | Zapata e Muriel contro Osimhen | c’è Maehle dal 1? Le formazioni ufficiali

Leggi su mediagol

(Di domenica 21 febbraio 2021) Alle ore 18 andrà in scena l'interessante sfida traA, Milan-Inter 0-3: la LuLa non perdona Pioli, Ibra & Co fermati da HandanovicLe due squadre stanno vivendo un periodo altalenante e hanno bisogno della della vittoria per tornare a sognare la qualificazione in Champions League. Ledel match.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti;, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina;, D.. All. Gasperini(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas,, Politano. All. Gattuso