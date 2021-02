Ogni quanto bisogna lavare i capelli a neonati e bambini? (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ questa una domanda molto frequente che si aggiunge a quella relativa al bagnetto (come e quando farlo nel modo giusto). C’è un massimo di giorni che devono passare tra un lavaggio e l’altro, specialmente in caso di bimbi piccoli? Facciamo chiarezza su un argomento che sta molto a cuore alle mamme le quali temono che lavare troppo di frequente i capelli dei bimbi sia nocivo per la loro salute. Consigli per lavare i capelli a neonati e bambini? Generalmente con il primo bagnetto si può lavare anche la testa. Il consiglio è quello di usare prodotti adatti alla pelle e alla cute del neonato. In commercio ce ne sono molti e tutti sono non aggressivi. Puntate su quelli per evitare spiacevoli irritazioni. Quando lavate i capelli, specialmente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ questa una domanda molto frequente che si aggiunge a quella relativa al bagnetto (come e quando farlo nel modo giusto). C’è un massimo di giorni che devono passare tra un lavaggio e l’altro, specialmente in caso di bimbi piccoli? Facciamo chiarezza su un argomento che sta molto a cuore alle mamme le quali temono chetroppo di frequente idei bimbi sia nocivo per la loro salute. Consigli per? Generalmente con il primo bagnetto si puòanche la testa. Il consiglio è quello di usare prodotti adatti alla pelle e alla cute del neonato. In commercio ce ne sono molti e tutti sono non aggressivi. Puntate su quelli per evitare spiacevoli irritazioni. Quando lavate i, specialmente ...

myrtamerlino : Ci tengo a ringraziarvi per i bellissimi messaggi! Ma ho letto anche parole disgustose e sessiste. L’odio in rete,i… - MRZ1977 : RT @carloemme50: @strraffaella @GuidoCrosetto Per quanto piacerebbe a lui dall'altra parte si pensa e si ragiona diversamente. Questi sono… - kyunginess : Comunque non potete capire quanto questo continuo preoccuparsi per noi mi faccia star bene, letteralmente ogni volt… - gioa1206 : Farei un thread su quanto Adua sia stata manipolatrice, bugiarda e egoriferita durante il confronto con Dayane, ma… - patriGiancotti : RT @skichers: —Non dura che un giorno ogni cosa, tanto ciò che ricorda, quanto ciò che è ricordato. ??Marco Aurelio, Pensieri ©?George D… -