Milan sui social – Theo: “Le difficoltà ci rendono più forti” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter, è arrivato il post su Instagram di Theo, che non ci sta al crollo e vuole subito ripartire Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter, è arrivato il post su Instagram di, che non ci sta al crollo e vuole subito ripartire Pianeta

PianetaMilan : #Milan sui social - #Theo: 'Le difficoltà ci rendono più forti' - ilD4DO : @marifcinter Ridicoli sui tanti impegni di juve e milan. Noi abbiamo sulle gambe una gara in più del milan a oggi,… - Giuseppere8Re : @tcarapezza @battitomilan7 Con l’Inter si può anche perdere in questo momento . Il vero rammarico è aver perso con… - Dadodiana8413 : pochi cazzi al club stanno avendo ragione sulla difesa del Milan sui gol. Dovremmo tornare difendere come prima. Fa… - peppobbove : @iodalmare70 @SpudFNVPN Guarda noi seppur arrivassimo sesti non sarebbe un grande dramma,chi ha fatto 200 milioni d… -