Milan-Inter | ore 15 00 | le probabili formazioni

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - rep_milano : Derby Milan-Inter: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida in vetta che infiamma i tifosi - sportli26181512 : Verso il derby: la probabile formazione del Milan: Ecco la formazione del Milan che dovrebbe scendere in campo nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

10.20 166 PAESI COLLEGATI - Come sempre, sarà molto importante la copertura televisiva di un evento come il derby tra: 45 i broadcaster impegnati per trasmettere la partita , tra cui i ...Non si incrociano ai primi due posti in classifica dal 2 aprile 2011, quando i rossoneri vinsero 3 - 0 in una stagione chiusa con la conquista dello Scudetto.si affrontano questo pomeriggio alle 15 in un derby che mette in palio punti importanti per la vetta: dopo il sorpasso della scorsa giornata ad opera dei nerazzurri, Pioli e Conte si ...Il Derby tra Milan ed Inter non è solo una sfida tra grandi attaccanti, ma anche tra portieri superlativi. Nella storia della stracittadina sono scesi in campo grandi portieri: da una parte Albertosi, ...Milan-Inter, il pensiero del noto giornalista Mario Sconcerti: "Ibrahimovic è un fuoriclasse, Lukaku non ancora" ...